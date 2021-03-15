مال وأعمال

مجلس إدارة متحف الحضارة يناقش الاستعدادات النهائية لاستقبال موكب المومياوات الملكية

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دوت الخليج – عُقد اليوم اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال موكب المومياوات الملكية خلال الفترة الوشيكة القادمة.

وخلال الاجتماع وافق أعضاء مجلس الإدارة على قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالبدء في الحملة الترويجية لموكب المومياوات الملكية والتي تم إعدادها مسبقا مع المتحف.

كما وجه وزير السياحة والآثار بقيام أمناء المتحف بزيارات إرشادية مجانا للزائرين المصريين ورحلات المدارس داخل قاعة العرض المركزي بالمتحف القومي للحضارة المصرية بعد افتتاحها مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة بالمتاحف والمواقع الأثرية ومراعاة الحفاظ علي المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارات والعدد الأقصى لكل زيارة.

كما تم اعتماد لائحة التصوير بالمتحف بأنواعه أسوة بالمجلس الأعلى للآثار.

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وفي إطار الترويج للمتحف فقد وافق مجلس الإدارة على السماح لممثلي وسائل الاعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزي لمدة يومين بعد الافتتاح.

وفي نهاية الاجتماع، توجه الدكتور خالد العناني بالشكر لإدارة المتحف وأعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفي على الجهد الكبير المبذول.

كما هنأ إيناس جعفر وفيروز فكري علي تعيينهما نائبيتن للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث تم تعيين الأولى نائباً للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية، والأخيرة نائباً للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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