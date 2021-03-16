أسعار النفط تغلق منخفضة بعدما تخلت عن مكاسبها التي غذتها بيانات صينية قوية

سي إن بي سي – تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن تخلت عن مكاسبها الأولية التي غذتها بيانات اقتصادية صينية قوية وتخفيضات جارية للإمدادات من منتجين رئيسيين للخام.

وقفزت أسعار النفط بشكل مطرد منذ بداية 2021 مع كبح منتجين رئيسيين المعروض وتسارع وتيرة توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وهو ما يغذي الآمال بتعاف أقوى للاقتصادات والطلب على الوقود.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم مايو جلسة التداول منخفضة 34 سنتا لتسجل عند التسوية 68.88 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 22 سنتا لتبلغ عند التسوية 65.39 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات أن نمو الناتج الصناعي في الصين تسارع في شهري يناير وفبراير متجاوزا التوقعات بينما قفز الإنتاج اليومي لمصافي التكرير الصينية 15% عن مستوياته قبل عام.