منظمة الصحة العالمية: إصابات كورونا زادت 11% الأسبوع الماضي

سي إن بي سي – قالت ماريا فان كريكوف، خبيرة الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن الأسبوع الماضي شهد زيادة نسبتها 11% في إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم، مما يثير المخاوف من أن تدابير وقف انتشار الجائحة ربما تكون في طريقها للانهيار مع زيادة توزيع اللقاحات.

وأضافت المسؤولة الفنية عن كوفيد-19 بالمنظمة في مؤتمر صحفي “شهدنا الأسبوع الماضي زيادة نسبتها 11% في انتقال العدوى في أنحاء العالم.. هذا ليس وقت التخلي عن حذرنا”.