- 1/3
- 2/3
- 3/3
سي إن بي سي – قالت ماريا فان كريكوف، خبيرة الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن الأسبوع الماضي شهد زيادة نسبتها 11% في إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم، مما يثير المخاوف من أن تدابير وقف انتشار الجائحة ربما تكون في طريقها للانهيار مع زيادة توزيع اللقاحات.
وأضافت المسؤولة الفنية عن كوفيد-19 بالمنظمة في مؤتمر صحفي “شهدنا الأسبوع الماضي زيادة نسبتها 11% في انتقال العدوى في أنحاء العالم.. هذا ليس وقت التخلي عن حذرنا”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منظمة الصحة العالمية: إصابات كورونا زادت 11% الأسبوع الماضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.