الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة الأمريكية ترتفع لثاني شهر على التوالي

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سي إن بي سي – أظهرت بيانات من وزارة الخزانة اليوم الاثنين أن الحيازات الأجنبية في سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في يناير.
وبلغت حيازات المستثمرين الأجانب 7.119 تريليون دولار في يناير، ارتفاعا من 7.07 تريليون دولار في الشهر السابق.
وزادت حيازات اليابان، أكبر حائز غير أمريكي لسندات الخزانة، إلى 1.276 تريليون دولار في يناير من 1.251 تريليون دولار في ديسمبر 2020.
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