وزارة الصحة تنفي ما تردد عن طلبها إلغاء الفصل الدراسي الثاني

دوت الخليج – نفت وزارة الصحة والسكان ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناشدتها لوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي بإلغاء الفصل الدراسي الثاني للحفاظ على صحة الطلاب. وشددت وزارة الصحة، في بيان، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في أثناء فترة الدراسة.

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