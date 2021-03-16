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وزارة الصحة تنفي ما تردد عن طلبها إلغاء الفصل الدراسي الثاني

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دوت الخليج – نفت وزارة الصحة والسكان ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناشدتها لوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي بإلغاء الفصل الدراسي الثاني للحفاظ على صحة الطلاب.

وشددت وزارة الصحة، في بيان، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في أثناء فترة الدراسة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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