الصحة العالمية: أنظمة السلامة تعمل مع تعليق لقاح أسترازينيكا

وكالات _ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الأنظمة التي تهدف لحماية الصحة العامة تعمل، وذلك مع تعليق دول عدة استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 من أجل التحقق من آثار جانبية محتملة له.

وأضاف “لا يعني هذا “التعليق” بالضرورة ارتباط هذه الوقائع “الآثار السلبية” بالتطعيم من كوفيد-19، وإنما هو من الممارسات الروتينية للتدقيق فيها، ويظهر أن نظام المراقبة يعمل وأن هناك ضوابط فعالة موجودة”.

هذا وتعتزم لجنة استشارية لمنظمة الصحة العالمية عقد اجتماع الثلاثاء 16 مارس للتباحث بشأن اللقاح الذي قالت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إنها علقت استخدامه بعدما أبلغت دول عدة عن إصابة بعض من حصلوا عليه بحالات مرضية خطيرة.

ومع ذلك أكدت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان اليوم الاثنين مجددا عدم وجود وفيات موثقة مرتبطة بلقاحات كوفيد-19.

وقالت خلال الإفادة الصحفية “لا نريد أن يصاب الناس بالذعر”، مضيفة أنه لم يُعثر على أي صلة حتى الآن بين “وقائع التجلط” التي وردت تقارير عنها في بعض الدول وبين لقاحات كوفيد-19.