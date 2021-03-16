الناتج المحلي الإجمالي السعودي يتراجع 3.9% في الربع الرابع من 2020

سي ان بي سي _ أظهر بيان من الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعا بـ 3.9% في الربع الرابع على أساس سنوي، بينما سجل ارتفاعا بـ 2.5% في الربع ذاته ولكن على أساس ربعي.

وقال التقرير، إن التراجع على أساس سنوي جاء بسبب انخفاض النمو في القطاع النفطي بـ 8.5% وانخفاض القطاع غير النفطي بـ 0.8%.

هذا وأرجعت الهيئة ذلك إلى الارتفاع على أساس ربعي إلى صعود معدل النمو في القطاع النفطي بـ 2.6%، وارتفاع القطاع غير النفطي بـ 2.4%، وتحقيق القطاع الخاص نمواً بـ 3.2%، وتحقيق القطاع الحكومي لنمو بسيط بـ 0.6%