أسعار النفط تتراجع مع تفاقم مخاوف الطلب بفعل زيادة المخزونات الأمريكية

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– انخفضت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء، إذ فاقمت زيادة المخزونات في الولايات المتحدة المخاوف بشأن المخاطر التي تواجه الطلب مع وقف دول من بينها ألمانيا وفرنسا تطعيمات للوقاية من كوفيد-19.
ونزل خام برنت 49 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 68.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0433 بتوقيت جرينتش، وكان قد هبط 0.5 بالمئة يوم الاثنين.
ونزل الخام الأمريكي 47 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 64.92 دولار للبرميل، وذلك بعدما تراجع 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.
تعتزم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تعليق التطعيمات بلقاح أسترازينيكا بعد تقارير عن آثار جانبية محتملة على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية تقول إنه ليس ثمة صلة مؤكدة باللقاح.
وتعمق هذه التحركات المخاوف من تباطؤ وتيرة التطعيم في المنطقة مما يرجئ أي تعاف اقتصادي من الجائحة في واحدة من أكثر المناطق تضررا.
قوضت الجائحة الطلب علي النفط، لكن الأسعار تعافت لمستويات ما قبل الأزمة الصحية العالمية، غير أن بطء حملات التطعيم في معظم الدول حد من المكاسب.
وفي الولايات المتحدة ارتفعت المخزونات بسبب بموجة شديدة البرودة في الشهر الماضي أدت لتوقف علميات التكرير واستغرق عودتها لكامل طاقتها بعض الوقت.
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