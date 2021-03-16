المراعي السعودية تستحوذ على 100% من أسهم شركة بيك مارت في الإمارات والبحرين

وكالات _ أعلنت شركة المراعي السعودية عن إبرام اتفاقية بيع وشراء مع مساهمي شركة بيك مارت للاستحواذ على 100% من أسهم الشركة والتي تشمل شركتي بيك مارت الإمارات وبيك مارت البحرين، بقيمة مؤسسية تبلغ 93.5 مليون درهم إماراتي.

تعمل شركة بيك مارت في تصنيع وإنتاج المخبوزات المجمدة لقطاع الخدمات الغذائية وصناعات البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط.

وسيؤدي انضمام بيك مارت لشركة المراعي السعودية إلى توسيع نطاق منتجات مخبوزات الشركة، الأمر الذي سيعزز من قدرة المراعي على زيادة مساهمتها في الأمن الغذائي للمملكة باعتباره هدف محوري ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

ستمول هذه الصفقة بالكامل من التدفق النقدي التشغيلي لشركة المراعي، وسوف ينعكس الأثر المالي لعملية الاستحواذ في نتائج الربع القادم.

فيما تظل الصفقة خاضعة للحصول على بعض الموافقات الإلزامية والتنظيمية بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.