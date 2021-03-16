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فرنسا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في منطقة بريتاني

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– قالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في منطقة بريتاني.

وأضافت الوزارة أن التحاليل الأولية لم توضح أن هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارا من غيرها.

وقالت الوزارة إن سلالة كورونا الجديدة اكتُشفت في بؤرة تفش في مركز طبي بمدينة لانيون.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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