العز للسيراميك والبورسلين تحقق 13.6 مليون جنيه خسائر بالعام الماضي

رنا ممدوح _ تحولت شركة العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة، من الربحية إلى الخسارة لتسجل صافي بمبلغ 13.639 مليون جنيه بالعام الماضي، مقابل 52.471 مليون جنيه أرباحا بالعام المقارن 2019.

وأرجعت الشركة في بيان للبورصة اليوم، السبب وراء الخسائر المسجلة عن عام 2020 إلى الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية والتأثير السلبي لوباء كورونا.

وانخفضت الإيرادات خلال نفس الفترة بنسبة 17%، لتصل إلى 1.028.440 مليار جنيه، مقابل 1.231.844 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وتراجع مجمل الربح بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي إلى 240.929 مليون جنيه، مقابل 306.927 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري المصري، رصد مبلغ 1.2 مليار جنيه لتمويل الدفعات المقدمة المطلوبة من شركات السيراميك والبورسلين لإعادة جدولة مديونياتها لصالح شركات الغاز الطبيعي، في خطوة تهدف إلى تقديم المزيد من الدعم للقطاع الصناعي.