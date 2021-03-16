أبو قير: تعديل رسم الصادر على الأسمدة الآزوتية غير مؤثر على الشركة

رنا ممدوح _ قالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إن تعديل رسم الصادر على الأسمدة الآزوتية بواقع 600 جنيه للطن لمدة عام ليس له تأثير على الشركة

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن أبو قير للأسمدة ملتزمة بتوريد الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشارت إلى أنها معفاة من رسم الصادر على صادراتها من الأسمدة الآزوتية