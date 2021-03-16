نوكيا تعتزم شطب 10 آلاف وظيفة لخفض التكاليف

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وكالات _ أعلنت شركة معدات الاتصالات الفنلندية “نوكيا” أنها تعتزم شطب ما يصل إلى 10 آلاف وظيفة في إطار خططها لخفض التكاليف على مدى العامين المقبلين.
وتعني خطط الشركة أن عدد موظفيها سيتراوح بين 80 ألفا و 85 ألفا على مدى 18 إلى 24 شهرا مقابل 90 ألفا اليوم.
وقالت نوكيا في بيان إن العدد الدقيق سيعتمد على تطورات السوق خلال العامين المقبلين.
وتتوقع الشركة أن تترواح تكلفة إعادة الهيكلة والرسوم المرتبطة بها بين 600 مليون و 700 مليون يورو بحلول 2023.
كما تتوقع أن يتم تسجيل 50% من التكلفة في 2021 و 15% في 2022 و 35% في 2023.
وقالت نوكيا إن مجموعات أعمالها ستقدم تحديثات مفصلة عن استراتيجياتها المستقبلية والتوقعات المالية بعد غد الخميس.
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