مال وأعمال

نوكيا تعتزم شطب 10 آلاف وظيفة لخفض التكاليف

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

وكالات _ أعلنت شركة معدات الاتصالات الفنلندية “نوكيا” أنها تعتزم شطب ما يصل إلى 10 آلاف وظيفة في إطار خططها لخفض التكاليف على مدى العامين المقبلين.

وتعني خطط الشركة أن عدد موظفيها سيتراوح بين 80 ألفا و 85 ألفا على مدى 18 إلى 24 شهرا مقابل 90 ألفا اليوم.

وقالت نوكيا في بيان إن العدد الدقيق سيعتمد على تطورات السوق خلال العامين المقبلين.

وتتوقع الشركة أن تترواح تكلفة إعادة الهيكلة والرسوم المرتبطة بها بين 600 مليون و 700 مليون يورو بحلول 2023.

FRA10years

كما تتوقع أن يتم تسجيل 50% من التكلفة في 2021 و 15% في 2022 و 35% في 2023.

وقالت نوكيا إن مجموعات أعمالها ستقدم تحديثات مفصلة عن استراتيجياتها المستقبلية والتوقعات المالية بعد غد الخميس.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نوكيا تعتزم شطب 10 آلاف وظيفة لخفض التكاليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا