بنك عوده يتيح فتح الحسابات والمحفظة الإلكترونية للمرأة بدون مصاريف

دوت الخليج – أعلن بنك عوده-مصر، عن تقديم باقة من الخدمات والمنتجات المصرفية المخصصة للمرأة للتشجيع على التعامل مع البنوك.

وأتاح بنك عوده بمناسبة فعاليات اليوم العالمي للمرأة، فتح الحسابات بدون مصاريف مع الحصول على بطاقة الخصم المباشر مجانا، وكذلك إمكانية الاشتراك في محفظة 2 PAY AUDI مع رصيد هدية علي المحفظة احتفالا بيوم المرأة العالمي، وذلك بدءا من 8 مارس 2021 وحتى نهاية الشهر.

وقال محمد بدير الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده-مصر: “يدعم البنك توجهات الدولة والبنك المركزي نحو تحقيق الشمول المالي فى مصر ودمج كافة فئاته في المنظومة المصرفية عبر إطلاق عدد من المنتجات والخدمات المصرفية التي تحقق هذا الهدف القومي.

وتابع: يقدم البنك بطاقة “شاين” الائتمانية للسيدات بدون مصاريف إصدار خلال فترة الفعاليات، والتي تقدم مجموعة من المزايا منها إمكانية الحصول على القرض الهاتفي حتى 50% من الحد الائتماني للبطاقة وفترة سداد تصل إلى 60 شهرا، وتوفير سحب نقدي يصل إلى 100% من الحد الائتماني.

وأضاف أن بطاقة شاين تتيح إمكانية تحويل رصيد البطاقة الائتمانية من البنوك الأخرى إلى رصيد بطاقة العميلة الائتمانية من بنك عوده مع 3 شهور فتره سماح بدون سداد.