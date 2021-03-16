ارتفاع شبه جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بدعم 6 قطاعات

فهد حسين – خالف مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعات مؤشرات بورصة الكويت بختام تداولات اليوم الثلاثاء، متراجعا 0.05% بعد خسارة 2.29 نقطة هبط بهم إلى مستوى 4675.68 نقطة.

وأغلقت مؤشر السوق الأول مرتفعا 0.43% مضيفا 27.2 نقطة إلى مستواه المسجل أمس، كما ارتفع مؤشر “الرئيسي 50” بنسبة 0.14% مضيفا6.82 نقطة، وإجمالا ارتفع المؤشر العام 0.32% مضيفا 18.2 نقطة صعد بهم إلى مستوى 5773.95 نقطة.

وزادت السيولة المتداولة في جلسة اليوم إلى 40.86 مليون دينار من 40.64 مليون دينار الجلسة السابقة، كما ارتفع حجم التداولات إلى 214.1 مليون سهما من 188.15 مليون سهم في جلسة الاثنين.

وشهد سهم “أجيليتي” أعلى سيولة متداولة في السوق بقيمة 5.34 مليون دينار بعد تداول 7.55 مليون سهم، فيما كان سهم “الأهلي المتحد” الأكثر نشاطا بحجم تداولات بلغ 16.58 مليون سهما.

بالنسبة لأداء الأسهم المُدرجة، تصدر “فنادق” القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 9.85%، بينما جاء سهم “الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة” على رأس القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 7.37%.

وعلى مستوى قطاعات السوق، ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات بقيادة الخدمات الاستهلاكية الذي صعد 2.16%، تلاه الصناعية بنسبة 1.29%، فيما تراجعت 6 قطاعات أخرى تصدرها التأمين منخفضا بنسبة 1.68%، وسط استقرار قطاع الرعاية الصحية.