بي تك تضخ 521 مليون جنيه استثمارات جديدة في 2021 وتستهدف 19.5% نموا في المبيعات

فاروق يوسف _ تستهدف شركة بي تك لبيع وتوزيع الأجهرة الكهربائية والإلكترونية، ضخ 521 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال العام الجاري، وبذلك تصل إجمالي استثماراتها إلى 5.3 مليار جنيه، وفقا للدكتور محمود خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال خطاب خلال مؤتمر صحفي تعقده الشركة الآن على هامش افتتاحها فرع جديد في مدينة بورسعيد، إن استثمارات العام الحالي موجهة نحو افتتاح 9 أفرع جديدة، تم افتتاح ثلاثة منهم، ليصل عدد إجمالي فروع بي تك إلى 108 فرع منتشرين في 25 محافظة من الجمهورية.

وأضاف، أن شركته ضخت استثمارات خلال الأربع سنوات الماضية وصلت إلى 1.5 مليار جنيه، موضحًا أن بي تك ضخت 400 مليون جنيه خلال عام كورونا، وافتتحت نحو 6 فروع جددد.

وأشار إلى أن شركته تستهدف الوصول لكافة العملاء سواء جغرافيًا أو عبر موقعها وتطبيقها الإلكتروني خاصة وأنها ضخت 200 مليون جنيه لتطوير بينتها التكنولوجية فقط، إضافة إلى استثمارات أخرى في قطاع اللوجيستيات بالشركة حيث افتتاح مخازن جديدة وتوسيع المساحات التخزينية لفروع الشركة بحيث تكون شبكة متقاربة توفر الوقت والجهد في عمليات النقل.

ولفت إلى أن بي تك تستهدف زيادة مبيعاتها خلال العام بنسبة 19.5%، لاسيما وأنها تمتلك قاعدة عملاء عددها 321 ألف عميل، ويصل زوار موقعها الإلكتروني سنويًا إلى 51 مليون زائر، و15 مليون زائر في الفروع.

وأكد، أن شركته توفر نظام تقسيط مناسب لكافة العملاء، وتصل نسبة التعثر بها إلى أقل من 1%.