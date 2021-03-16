ارتفاع أسواق المال الإماراتية للجلسة الخامسة على التوالي.. وأبوظبي عند أعلى مستوى في 15 عام

فهد حسين – واصلت أسواق المال الإماراتية ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي بختام تداولات اليوم الثلاثاء، ليصعد سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أعلى مستوياته في 15 عام، ويلحقه سوق دبي بارتفاع هامشي نسبته 0.09%.

أنهى مؤشر سوق أبوظبي المالي تداولات اليوم الثلاثاء، مرتفعا 0.72%، لينهى تداولات اليوم عند مستوى 5749.08 نقطة والذي يعد الأعلى للمؤشر خلال 15 عاما.

وتقلص حجم التداولات إلى 132.08 مليون سهما من 141.34 مليون سهم في جلسة الاثنين، فيما زادت السيولة إلى 841.6 مليون درهم من 840.84 مليون درهم الجلسة السابقة.

وارتفعت 5 قطاعات بقيادة الاتصالات الذي صعد 1.45% تلاه الاستثمار والخدمات الماليةوالاعقار مرتفعان بنسبة 0.89% و0.68% بالترتيب، فيما تراجعت 3 قطاعات بقيادة الصناعة الذي هبط 10.2%، تلاه الخدمات والتأمين مرتاجعان بنسبة 0.49% و0.13% بالترتيب.

وواصل رأس المال السوقي لأبوظبي تحقيق المكاسب مسجلا 6.119 مليار درهم بختام جلسة اليوم، بارتفاع رأس المال السوقي إلى 811,138 مليار درهم بختام التداولات من 805.019 مليار درهم بإغلاق جلسة أمس الاثنين.

وكان سهم أبوظبي الأول الذي ارتفع 0.68% الأنشط في السيولة المتداولة والتي بلغت 266.7 مليون درهم، فيما تصدر سهم “DANA” قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بالكميات بعد تداول 30.27 مليون سهما من أسهمه خلال الجلسة.

وتصدر سهم”أبوظبي الوطنية للتكافل” قائمة الأسهم الـ15 الرابحين مرتفعا 4.55%، فيما جاء سهم “وطنية للتكافل” على رأس الخاسرين الـ16 بتراجعه 9.96% بختام تداولات اليوم الثلاثاء، كما استقرت 3 أسهم عند نفس مستويات أسعار الجلسة السابقة.

في المقابل، ارتفع سوق دبي المالي هامشيا بنسبة 0.09% بعد إضافة 2.46 نقطة صعد بهم إلى مستوى 2621.38 نقطة، بدعم من ارتفاع 4 قطاعات قادها النقل والاتصالات.

وتقلصت السيولة المتداولة في السوق إلى 370.56 مليون درهم من نحو 372.4 مليون درهم الجلسة السابقة، كما انخفض حجم التداولات إلى 149.63 سهم من 221.4 مليون سهم في جلسة الاثنين.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي إلى 357,639 مليار درهم من 355.848 مليار درهم، محققا مكاسب بقيمة 1.79 مليار درهم.

وارتفعت 4 قطاعات بقيادة النقل والاتصالات بصعودهما 1.58% و0.98% على الترتيب، فيما قاد قطاع الاستثمار والخدمات تراجع 4 قطاعات أخرى في السوق بهبوطه 1.13% تلاه العقارات منخفضا 0.53%، فيما استقر قطاع الصناعة عن مستوى الجلسة السابقة.

كما تصدر سهم “الإمارات للمرطبات ERC” قائمة من 10 أسهم حققت أرباحا خلال الجلسة مرتفعا 4.89%، فيما جاء سهم “تكافل الإمارات” على رأس الأسهم 18 سهما سجلوا خسائر خلال الجلسة بعد تراجعه 9.65%، فيما استقرت 4 أسهم عند نفس مستويات الجلسة السابقة.

وكان سهم “إعمار” الأنشط خلال التداولات بسيولة بلغت 39.5 مليون درهم على 10.63 مليون سهم، واستحوذ سهم “GFH” على أكبر حجم من التداولات بلغ 55.27 مليون سهما بقيمة 35.47 مليون درهم.