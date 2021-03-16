المصرف المتحد: 960 مليون جنيه محفظة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

دوت الخليج – كشف أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن وصول حجم التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بالبنك إلى نحو 960 مليون جنيه، لعدد 7400 عميل.

وأشار القاضي، في بيان اليوم، إلى أن المصرف المتحد يقدم برامج التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في مجموعة واسعة من محافظات الجمهورية، مشيدا بالمبادرة الرئاسية الجديدة التي تهدف لإتاحة 100 مليار جنيه لتمويل وحدات سكنية لإسكان محدودي الدخل بعائد تنافسي على مدد طويلة تصل إلى 30 سنة.

وأكد القاضي، أن المصرف المتحد يضع ضمن أولوياته محافظات الصعيد ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتشغيل، مشيرا إلى إتاحة برامج التمويل العقاري في عدد من محافظات الوجة البحري والدلتا.

وأوضح أن برامج التمويل العقاري للمصرف المتحد تغطي 8 من محافظات الصعيد، ونحو 4 محافظات بمنطقة القناة، وعدد 7 محافظات بمنطقة الوجة البحري والدلتا، فضلا عن 9 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة.