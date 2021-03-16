: مبادلة الإماراتية مهتمة بشراء نشاط إن.إم.سي في المستشفيات

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قالت مصادر مطلعة لرويترز، إن صندوق أبوظبي السيادي مبادلة يدرس شراء نشاط إن.إم.سي هيلث الأساسي في المستشفيات، ليزيد عدد المهتمين بمجموعة المستشفيات التي تمر بمتاعب واحدا.
وقال مصدر مقرب من مبادلة لرويترز “كمستثمر، نقيم بانتظام الفرص التي من المحتمل أن تناسب محفظتنا”.
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