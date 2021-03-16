مال وأعمال

بنك مصر ينفذ عرض شراء سي آي كابيتال بقيمة 3.06 مليار جنيه

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رنا ممدوح – أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر على أسهم شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بجلسة اليوم.

وأشارت البورصة، إلى أن التنفيذ تم على عدد 652.809 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.068.204 مليار جنيه.

وكشفت جريدة دوت الخليج في عددها الصادر أول أمس الأحد، عن بلوغ نسبة التخصيص في عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر على أسهم شركة سي آي كابيتال 90.6 %، في ضوء إجمالي الكميات المستجيبة للعرض والتي بلغت 720.8 مليون سهم.

ويستهدف عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر، شراء حتى عدد 652.8 مليون سهم المكملة لنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة سي آي كابيتال بسعر 4.7 جنيه للسهم الواحد.

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يشار إلى أن عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قال في تصريح خاص لحابي يوم الخميس عقب الإعلان عن عدد الأسهم المستجيبة للعرض، إن البنك سيكتفي بالوصول للنسبة المستهدفة في عرض شراء والبالغة 90%، مؤكدًا حرص بنك مصر على استمرار قيد وتداول أسهم شركة سي آي كابيتال بالبورصة المصرية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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