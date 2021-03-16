بنك مصر ينفذ عرض شراء سي آي كابيتال بقيمة 3.06 مليار جنيه

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رنا ممدوح – أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر على أسهم شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بجلسة اليوم.
وأشارت البورصة، إلى أن التنفيذ تم على عدد 652.809 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.068.204 مليار جنيه.
وكشفت جريدة دوت الخليج في عددها الصادر أول أمس الأحد، عن بلوغ نسبة التخصيص في عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر على أسهم شركة سي آي كابيتال 90.6 %، في ضوء إجمالي الكميات المستجيبة للعرض والتي بلغت 720.8 مليون سهم.
ويستهدف عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر، شراء حتى عدد 652.8 مليون سهم المكملة لنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة سي آي كابيتال بسعر 4.7 جنيه للسهم الواحد.
يشار إلى أن عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قال في تصريح خاص لحابي يوم الخميس عقب الإعلان عن عدد الأسهم المستجيبة للعرض، إن البنك سيكتفي بالوصول للنسبة المستهدفة في عرض شراء والبالغة 90%، مؤكدًا حرص بنك مصر على استمرار قيد وتداول أسهم شركة سي آي كابيتال بالبورصة المصرية.
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