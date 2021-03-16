الهيئة تعيد التداول على أسهم دايس بعد الرد على 3 استفسارات

رنا ممدوح _ خاطب الهيئة العامة للرقابة المالية شركة دايس للملابس الجاهزة للاستفسار عن مدى وجود أحداث جوهرية غير معلنة وأيضا المستجدات الخاصة بكلا من الإسكندرية للملابس الجاهزة وكايرو قطن المشتراه.

وأفادت الشركة الهيئة بردها وفقا للإفصاح المرسل للبورصة اليوم، أنه لا يوجد أحداث جوهرية سلبية غير معلنة.

ورصدت الشركة مستجدات الخبرة المنشور بتاريخ 25 يناير الماضي بعزم الشركة افتتاح عدد 52 فرع جديد في عام 2021، موضحه بأنه تم التعاقد على عدد 9 فروع القاهرة والمحافظات.

وأوضحت دايس للملابس أنه تم افتتاح عدد 7 فروع منهم وجاري تجهيز حاليا عدد 2 فرع، منوه أنها افتتحت 55 فرع في عام 2019 وعدد 36 فرع في عام 2020 ( عام الكورونا).

وأعلنت الشركة على عدم وجود نيه لتصفية الإسكندرية للملابس الجاهزة في ضوء حجم الخسائر المتجاوز لرأس المال.

وأوضحت بأنها تقوم بإعادة هيكلة شركة الإسكندرية ونجحت في تقلص حجم الخسائر حيث حققت الشركة خسائر بحوالي 3.09 مليون جنيه في عام 2019 مقابل 6.96 مليون جنيه خسائر عام 2018 و41.98 مليون جنيه خسائر عام 2017.

وذكرت دايس أن شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة تم شرائها من البنك التجاري الدولي عام 2015 وكانت بها خسائر تعددت نصف رأسمال الشركة وقام مراقب الحسابات طبقا للمعايير المحاسبة المصرية بالإفصاح عن تلك الخسائر في القوائم المالية الربع سنوية والسنوية المعتمدة من دايس للملابس منذ عام 2015 وحتى 30 سبتمبر 2020.

وأوضحت دايس، أنه جاري الانتهاء من إعداد القوائم المالية لعام 2020 والتي اظهرت مؤشرات مبدئية لأداء أفضل من عام 2019.

وأجابت دايس عن مستجدات شركة كايرو قطن سنتر والتي قامت بشراء أصولها في فبراير 2020 بقيمة 120 مليون جنيه، موضحه أنه تم سداد مبلغ 80 مليون جنيه وسوف يتم سداد باقي القيمة وفقا للتدفقات النقدية للشركة.

وأوضحت بأنه تم اضافتهم على الأصول الثابتة لشركة دايس للملابس الجاهزة كما هو موضح في القوائم المالية المعتمدة من الشركة في 31 مارس الماضي.

وقررت الهيئة إعادة التعامل على الورقة المالية من تاريخ اليوم الموافق 16 مارس وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.