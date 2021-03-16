بورصة البحرين تفقد معظم مكاسب جلسة الاثنين السوقية رغم الارتفاع 0.29%

فهد حسين – أغلق مؤشر بورصة البحرين العام تداولات اليوم الثلاثاء، مرتفعا 0.29% مضيفا 4.29 نقطة صعد بهم إلى مستوى 1465.99 نقطة، بدعم من صعود قطاعا البنوك التجارية والخدمات رغم تقلص السيولة وزيادة حجم التداول.

وزاد حجم التداولات إلى 2.8 مليون سهما من 2.3 مليون سهم الجلسة السابقة، فيما تقلصت السيولة إلى نحو 579.58 ألف دينار من 6.14 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وفقدت الأسهم المدرجة في بورصة البحرين معظم مكاسب الجلسة السابقة التي بلغت نحو 17 مليون دينار “تعادل 44.82 مليون دولار” بتسجيلها خسائر سوقية قيمتها 20 مليون دينار “تعادل 52.71 مليون دولار” بختام تداولات اليوم.

وارتفع رأس المال السوقي إلى 9.129 مليار دينار “تعادل 24.058 مليار دولار” بختام التداولات، من 9.149 مليار دينار “تعادل 24.12 مليار دولار” بإغلاق الجلسة السابقة.

وأنهت قطاعات السوق جلسة اليوم، على تباين ليرتفع قطاع البنوك التجارية والخدمات بنسبة 22.18% و1.18% بالترتيب، وتراجع قطاعا الصناعة والاستثمار بنسبة 6.28% و0.34% بالترتيب، وسط استقرار التأمين والفنادق والسياحة.

وكان سهم “إنوفست” أكبر الرابحين خلال الجلسة بارتفاعه 10%، فيما تصدر “المؤسسة العربية المصرفية ABC” قائمة الخاسرين بتراجعه 1.02%، كما كان سهم “مصرف السلام البحرين” الأكثر نشاطا خلال الجلسة بحجم تداولات بلغ 700 ألف سهم.