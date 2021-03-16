بورتو جروب تخطط لتنفيذ 3 مشروعات باستثمارات 20 مليار جنيه

بكر بهجت _ تخطط شركة بورتو جروب لتنفيذ 3 مشروعات جديدة باستثمارات تقديرية تصل إلى نحو 20 مليار جنيه على أراض حصلت عليها الشركة خلال عامي 2019-2020.

وقال جمال فتح الله رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن، إن هذه المشروعات تتمثل في “جولف بورتو كايرو”، و”بورتو أسيوط” و”بورتو أغادير”، موضحا أن مشروع “بورتو أسيوط” يستهدف إنشاء مجمع عمرانى متطور بمحافظة أسيوط يشمل 500 وحدة سكنية بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 4.5 مليار جنيه على مدار 6 سنوات.

وأشار إلى أن العمل يتم بقوة وباستمرار في هذا المشروع وبالتحديد في المرحلة الأولى والتي يتم تنفيذها خلال 3 سنوات.

وأوضح أن مشروع “جولف بورتو كايرو” يقع على مساحة 151 فدانا ضمن المرحلة الرابعة من مدينة المستقبل سيتي، ويتضمن 3 آلاف وحدة سكنية و500 فيلا بجانب مطاعم عالمية ومدرسة دولية وحضانة ومسجد و مكاتب إدارية.