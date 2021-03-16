بن خليفة: بورتو جروب تستهدف 3 مليارات جنيه مبيعات بكافة مشروعاتها العام الجاري

بكر بهجت _ تستهدف شركة بورتو جروب تحقيق مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه بمختلف مشروعاتها خلال العام الجاري، وفق أيمن بن خليفة نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وأضاف بن خليفة في رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة صباح اليوم، أن خطة الإنشاءات تتضمن ضخ 1.3 مليار جنيه في كافة المشروعات التي تعمل عليها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بالتوافق مع الجدول الزمني الذي وضعته الشركة.

ولفت إلى أن استثمارات بورتو جروب داخليا وخارجيا تبلغ 30 مليار جنيه تقريباً، كما أن الشركة لديها خطة قوية لزيادة معدلات التنفيذ بمشروعاتها، لافتا إلى أن الالتزام بمعدلات التنفيذ أحد التحديات التي تواجه السوق العقارية عقب أزمة كورونا.