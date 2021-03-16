مناجم المغربية تشتري 65% في منجم ذهب بالسودان

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_ قالت مناجم المغربية للتعدين إنها أتمت صفقة مع وانباو الصينية للتعدين تستحوذ بموجبها على 65% من مشاريع توسعة منجم ذهب قبقبة السوداني.
وأوضحت مناجم في بيان، أن من المتوقع أن تصل تكلفة خطط التوسع إلى 250 مليون دولار لزيادة الإنتاج إلى 200 ألف أونصة.
وأضافت أن الاستحواذ ينسجم مع إستراتيجية المجموعة الرامية إلى التوسع في السودان والقارة الإفريقية عموما.
وإلى جانب المغرب والسودان، تعمل الشركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والغابون وغينيا كوناكري وساحل العاج ومالي.
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