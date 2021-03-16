تحسن معنويات المستثمرين في ألمانيا بدعم آمال التعافي الاقتصادي

_ قال معهد الأبحاث الاقتصادية ZEW، إن معنويات المسثتمرين في ألمانيا تحسنت بشكل فاق التوقعات في مارس بفضل توقعات بتعاف اقتصادي واسع النطاق في أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال المعهد، إن مسح المعنويات الاقتصادية للمستثمرين ارتفع إلى 76.6 نقطة من 71.2 في الشهر السابق. وكان استطلاع لرويترز توقع أن يرتفع إلى 74.0.

هذا وشمل استطلاع المعهد 189 محللا في الفترة من الثامن إلى الخامس عشر من مارس.

وأمس الاثنين، قالت ألمانيا إنها علقت استخدام لقاح AstraZeneca للوقاية من كوفيد-19.

وقال رئيس المعهد أكيم فاباخ في بيان “التفاؤل الاقتصادي مستمر في الصعود. يتوقع الخبراء تعافيا واسع النطاق لاقتصاد ألمانيا”.

وقال “يتوقعون أن 70% على الأقل من سكان ألمانيا سيحصلون على اللقاح للوقاية من كوفيد-19 بحلول فصل الخريف. لكن الأغلبية العظمى تتوقع أن يستمر التضخم في الصعود وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل”.

وارتفع مقياس منفصل للأوضاع الحالية إلى -61.0 من -67.02 في الشهر السابق مقارنة مع توقعات عند -62.0 نفطة.