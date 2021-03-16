- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
فهد حسين – أنهى مؤشر “مسقط 30” الرئيسي بسوق مسقط المالي، تداولات اليوم الثلاثاء مرتفعا 0.47% بعد إضافة 18.71 نقطة صعد بهم إلى مستوى 3742.78 نقطة، وسط ارتفاع جماعي لبقية المؤشرات.
وبلغت السيولة المتداولة في السوق 2.24 مليون ريال “تعادل 3.7 مليون دولار”، بحجم تداولات وصل نحو 14 مليون سهما.
وارتفع 14 سهم بقيادة “ظفار الدولية للتنمية والاستثمار” الذي صعد 9.68% بختام تداولات اليوم، فيما تراجع 14 سهم آخرين تصدرهم “بنك عمان العربي” منخفضا بنحو 9.94%، كما استقرت 19 سهم عند مستويات الجلسة السابقة.
وسجل سهم “بنك HSBC عمان” الذي ارتفع 5.26% أعلى نشاط بحجم تداولات بلغ 2.59 مليون سهم، كما استحوذ “بنك مسقط” على 636.68 ألف ريال من السيولة المتداولة خلال الجلسة.
وارتفع مؤشر قطاع “المالي” 0.37% إلى مستوى 5749.21 نقطة بحجم تداولات بلغ 7.56 مليون سهما، وقطاع الصناعي بنسبة 0.12% ليصعد إلى مستوى 4656.56 نقطة، ثم “الخدمات” بنسبة 0.02% و”الأسهم المتوافقة مع الشريعة” بنسبة 0.34%.
وسجل رأس المال السوقي لعدد 165 سهما مدرجة على مؤشرات سوق مسقط 11.05 مليار ريال بختام تداولات اليوم الثلاثاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع جماعي لمؤشرات سوق مسقط المالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.