ارتفاع جماعي لمؤشرات سوق مسقط المالي

فهد حسين – أنهى مؤشر “مسقط 30” الرئيسي بسوق مسقط المالي، تداولات اليوم الثلاثاء مرتفعا 0.47% بعد إضافة 18.71 نقطة صعد بهم إلى مستوى 3742.78 نقطة، وسط ارتفاع جماعي لبقية المؤشرات.

وبلغت السيولة المتداولة في السوق 2.24 مليون ريال “تعادل 3.7 مليون دولار”، بحجم تداولات وصل نحو 14 مليون سهما.

وارتفع 14 سهم بقيادة “ظفار الدولية للتنمية والاستثمار” الذي صعد 9.68% بختام تداولات اليوم، فيما تراجع 14 سهم آخرين تصدرهم “بنك عمان العربي” منخفضا بنحو 9.94%، كما استقرت 19 سهم عند مستويات الجلسة السابقة.

وسجل سهم “بنك HSBC عمان” الذي ارتفع 5.26% أعلى نشاط بحجم تداولات بلغ 2.59 مليون سهم، كما استحوذ “بنك مسقط” على 636.68 ألف ريال من السيولة المتداولة خلال الجلسة.

وارتفع مؤشر قطاع “المالي” 0.37% إلى مستوى 5749.21 نقطة بحجم تداولات بلغ 7.56 مليون سهما، وقطاع الصناعي بنسبة 0.12% ليصعد إلى مستوى 4656.56 نقطة، ثم “الخدمات” بنسبة 0.02% و”الأسهم المتوافقة مع الشريعة” بنسبة 0.34%.

وسجل رأس المال السوقي لعدد 165 سهما مدرجة على مؤشرات سوق مسقط 11.05 مليار ريال بختام تداولات اليوم الثلاثاء.