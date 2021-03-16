وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع وفد غيني سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي وفد غيني رفيع المستوى برئاسة الدكتور إبراهيم كابا وزير الخارجية الغيني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وذلك بمقر ديوان عام الوزراة وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى وعدد من قيادات الوزارة.

فى بداية اللقاء تم الترحيب بالوفد الغينى والتأكيد على قوة العلاقات التاريخية بين “مصر و غينيا” على الصعيد الثنائى فى كافة المجالات.

وقام مرسي بإستعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسي والذى يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وناقش الجانبان موضوعات التعاون الحالية وتم التأكيد على التطلع لتعزيز هذا التعاون.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من الشركات الغينية فى العديد من المجالات لطرح نموذج يحتذى به للتعاون بين الدول الإفريقية وتحقيق الشراكة الإستراتيجية التى تعود بالنفع على كلا الجانبين.

كما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن الوزارة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لصالح التعاون مع دولة غينيا في كافة المجالات.

وقام مرسي بإصطحاب الدكتور إبراهيم كابا وزير الخارجية الغيني والوفد المرافق للمعرض المفتوح للسلع المعمرة والذى تم إعداده فى بهو وزارة الإنتاج الحربى خصيصا للوفد الغينى لمشاهدة هذه المنتجات على أرض الواقع وتحديد احتياجاتهم منها.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الغيني بتطور العلاقات بين الدولتيّن الشقيقتين، والتي اكتسبت زخماً كبيراً منذ الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى كوناكري في أبريل عام 2019، مثمناً العلاقات الأخوية التي تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبروفيسيور “ألفا كوندي” رئيس جمهورية غينيا، ومشدداً على التقدير الغيني الكبير للدعم الذي قدمته وتقدمه مصر إلى غينيا في كافة المجالات.

وأكد كابا على حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى اهتمام العديد من الشركات الغينية العاملة في قطاعات التصنيع المختلفة بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية، وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربي، والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر إنفتاحًا.

وأضاف أن اهتمام الجانب الغيني بالتعاون مع “الإنتاج الحربى” يأتى في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتي تمثل مقومات يمكن الإستفادة منها في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين خاصة فى مجال السلع المعمرة.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن مصر عازمة على استمرار العمل على تطوير وتعزيز علاقاتها بغينيا في شتى المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، وذلك إيماناً منها بأهمية علاقاتها بالدول الأفريقية.