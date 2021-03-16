سوق الأسهم السعودية يرتفع 0.15% مسجلا خسائر سوقية بقيمة 22 مليار ريال

فهد حسين – أنهى مؤشر “تاسي” الرئيسي لسوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على ارتفاع 0.15%، مضيفا 14.53 نقطة، صعد بهم إلى مستوى 9,660.27 نقطة، بدعم من 6 قطاعات تصدرها العقارات وتجزئة الأغذية، رغم تسجيل خسائر سوقية بنحو 22 مليار ريال.

وسجل رأس المال السوقي 9.483 تريليون ريال من 9.505 تريليونا بختام جلسة أمس الاثنين، محققا خسائر سوقية بقيمة 22 مليار ريال.

وارتفعت السيولة المتداولة إلى نحو16 مليار ريال من 15 مليارا الجلسة السابقة، كما زاد حجم التداولات إلى 727.29 مليون سهما من 508.4 مليون سهم الجلسة السابقة.

وأغلقت 15 قطاعا تداولات اليوم على تراجع بقيادة التطبيقات وخدمات التقنية الذي هبط 2.39%، ولحقه قطاع السلع طويلة الأجل متراجعا بنسبة 2.38%.

وفي المقابل ارتفعت 6 قطاعات بقيادة “إدارة وتطوير العقارات” الذي صعد بنسبة 2.06%، تلاه قطاع “تجزئة الأغذية” بنسبة 2%.

وسجلت 134 أسهم تصدرها سهم “الخليج للتدريب” الذي تراجع 7.75% خسائر خلال الجلسة، فيما سجل 56 سهما أرباح بقيادة “بترورابغ” الذي ارتفع 9.92%.

وكان سهم “دار الأركان” الأكثر نشاطا خلال جلسة اليوم بحجم تداولات بلغ 166.27 مليون سهما وبسيولة قدرها 1.58 مليار ريال.

في المقابل، أغلق السوق الموازي، على ارتفاع بمؤشر “نمو حد أعلى” بنسبة 0.38%، بعد إضافة 90.45 نقطة صعد بهم إلى مستوى 23711.14 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة على مؤشر “نمو حد أعلى” إلى 11.832 مليار ريال بختام تداولات اليوم من 11.978 مليار ريال أمس الاثنين.