البورصة المصرية تهبط إلى 11190 نقطة بضغط مبيعات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11190 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.28%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.16%، وأغلق عند مستوى 61.37 جنيه.

وتراجع كلا من مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.4%، و 1.84% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة المصرية 3.873.247 مليار جنيه على 188 شركة من خلال 32.027 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية المصدرة وذلك بعدد 652.809 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.068.204 مليار جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 126 شركة مقابل ارتفاع 29 في حين لم تتغير أسعار 33.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 729.239 مليون جنيه، منها 665.831 مليون جنيه للأفراد، و63.407 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 414.052 مليون جنيه، منها 407.634 مليون جنيه للمؤسسات، و6.417 مليون جنيه للأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.143.292 مليار جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 1.793.417 مليار جنيه، مقابل 650.125 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.59%، تلاه سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 5.13%، ثم سهم العبوات الطبية بنسبة 3.73%.

في حين تصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.99%، تلاه سهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 9.87%، ثم سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 9.34%.