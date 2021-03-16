_ قالت قناة دبي التلفزيونية الحكومية اليوم، إن المصرف المركزي الإماراتي قال إن السيولة الإجمالية عادت لمستوياتها قبل جائحة كوفيد-19.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركزي الإماراتي: السيولة الإجمالية عادت لمستويات ما قبل جائحة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.