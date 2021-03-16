بنك الإسكندرية يشارك IFC على تمويل التحول لأنظمة الري بالطاقة الشمسية

فهد حسين – أعلنت مؤسسة التمويل “IFC” عضو مجموعة البنك الدولي، وبنك الإسكندرية، اليوم الاثنين، تدشين شراكة جديدة لمساعدة المزارعين المصريين في الحصول على تمويل لشراء أنظمة الري بالطاقة الشمسية، مما يقلل من اعتمادهم على الموِّلدات التي تعمل بالديزل ويعزز إنتاجيتهم ودخلهم.

وقال دانتي كامبيوني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية: “يُعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الاقتصاد الرئيسية، حيث يساهم بأكثر من 11% في إجمالي الناتج المحلي ويوفِّر فرص عمل لأكثر من 20% من العمالة المصرية”.

وأضاف: “لذا، يدرك بنك الإسكندرية، كواحد من أكبر البنوك في القطاع المصرفي المصري، أهمية تطوير هذا القطاع الحيوي”.

وتابع دانتي: “نفخر في بنك الإسكندرية بشراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية، لتوفير منتجات مالية مصممة خصيصاً للمزارعين ورواد الأعمال المصريين بالقطاع الزراعي، لمساعدتهم على تطوير وتوسيع حجم مشروعاتهم”.

وأشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، إلى أن تلك الخطوة تأتي تحقيقاً لاستراتيجية البنك في دعم المجتمعات الريفية، وتعزيزاً للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للترويج لمفاهيم الاقتصاد الأخضر.

بدوره، قال وليد لبدي المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، إن هذه الشراكة الجديدة مع بنك الإسكندرية، وهو شريك للمؤسسة منذ وقت طويل، ستساعده على بناء محفظته لتمويل الأنشطة المناخية وعلى تشجيع اعتماد التكنولوجيات النظيفة في مصر”.

وأضاف لبدي، أن توسيع نطاق الحصول على التمويل ودعم الاقتصاد الأخضر يُعد من المحاور الرئيسية التي يركِّز عليها عمل المؤسسة في مصر.

وستوفر “IFC” وبنك الإسكندرية من خلال هذه الشراكة، منتجات مالية جديدة مصممة خصيصاً لتمكين المزارعين، والذين قد تفتقر مزارع معظمهم إلى الربط المباشر بشبكة الكهرباء، لشراء وتركيب طلمبات ري تعمل بالطاقة الشمسية.

وتشير تقديرات المؤسسة إلى أن استخدام هذه الطلمبات يمكن أن يوفِّر للمزارعين ما يصل إلى 14 مليار جنيه مصري (875 مليون دولار) سنوياً من تكاليف وقود الديزل، علاوة على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ويمكن استخدام الطاقة الشمسية بدلاً من الديزل في تشغيل طلمبات الري التي يُقدَّر عددها بنحو مليون طلمبة في مختلف ربوع مصر.

وهذه الشراكة جزء من أنشطة العمل الاستشاري الأوسع نطاقاً التي تقوم بها المؤسسة لتدعيم قطاع التكنولوجيا النظيفة ومساندة ريادة الأعمال في مصر، بحسب البيان.

وذكرت “IFC” أنها ستساعد في إطار مشروع تطوير ريادة الأعمال والأسواق في مجال التكنولوجيا النظيفة، مؤسسات مالية مختارة على بناء قدراتها لتقديم تسهيلات تمويلية لشراء الأنظمة الكهروضوئية غير المربوطة بالشبكة في قطاع الصناعات الزراعية.

وأضافت أن تنفيذ المشروع يجري بالشراكة مع حكومات الدانمرك وكوريا الجنوبية وهولندا.