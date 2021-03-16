بنك مصر يعلن رسميا إتمام صفقة الاستحواذ على 90% من سي آي كابيتال

دوت الخليج – أعلن بنك مصر إتمام الاستحواذ علي حصة إضافية قدرها 65.3% من رأس مال شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية من خلال عرض شراء إجباري؛ ليصبح إجمالي حصة البنك 90% من رأس مال الشركة.

وتعتبر سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية شركة متخصصة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية المتنوعة.

وتقدم الشركة مجموعة من الحلول المالية غير المصرفية، متضمنة نشاط بنوك الاستثمار والسمسرة والأبحاث وإدارة الأصول وأمناء الحفظ والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر.

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إتمام هذه الصفقة يمثل “خطوة رئيسية في استراتيجية البنك لتحقيق الشمول المالي، عن طريق تنمية كيان قوي للأنشطة المالية غير المصرفية المتنوعة بما يضمن الوصول لأكبر شريحة من العملاء وتلبية احتياجاتهم التمويلية”.

وتابع: “ونحن على ثقة تامة في فريق العمل بشركة سي آي كابيتال وقدراتهم، وستقدم سبل الدعم كافة لهم بما يضمن النمو المستقبلي وتعظيم القيمة لجميع الأطراف”.

وبدوره، قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر “نؤمن بأن مجموعة الأصول المملوكة لبنك مصر المكملة لنشاط الشركة بالإضافة إلى فرص البيع المتبادل التي ستتحقق جراء هذه الصفقة ستؤدي إلى تحقيق التكامل وتعظيم الفائدة لجميع الأطراف”.

وتابع: “وستعمق هذه الصفقة تواجدنا في مجالات واعدة في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية ونحن على ثقة بأن الملاءة المالية والانتشار الجغرافي الواسع بالإضافة الي خبرات البنك في منتجات التمويل سوف تقود الشركة الي فرص نمو مستقبلية كبيرة”.

ومن ناحيته، قال محمود عطا الله، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال القابضة: “نتطلع للتعاون مع بنك مصر من أجل استمرار وتعزيز النمو لشركة سي آي كابيتال”.

ووجه عطا الله الشكر للمساهمين المتخارجين الذين دعموا الشركة حتى الآن، ومعربا عن تطلعه للمرحلة القادمة للنمو.

واعتبر أن استحواذ بنك مصر علي حصة حاكمة في شركة سي آي كابيتال القابضة بمثابة خطوة رئيسية في رحلة نمو الشركة بالدعم المتوقع من بنك مصر.

يذكر أن مكتب ذو الفقار وشركاها اضطلع دور المستشار القانوني لعملية الاستحواذ، واضطلع بدور السمسار المنفذ للصفقة كل من: فاروس لتداول الأوراق المالية ، بلتون لتداول الأوراق المالية، وأرقام لتداول الأوراق المالية.