وزير التموين يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق استعدادا لشهر رمضان

دوت الخليج – وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قيادات الأجهزة الرقابية في الوزارة بتكثيف الحملات علي الأسواق وضبط كل المخالفين أو المتلاعبين في صلاحية السلع المقدمة للمواطن.

كما وجه الأجهزة الرقابية كافة بالوزارة لمتابعة كل السلع الرمضانية التي تعرض بالأسواق من حيث الجودة والصلاحية .

ونوه بيان لوزارة التموين، في هذا الصدد، إلى أن قطاع التجارة الداخلية تمكن من ضبط 533 كرتونة عين جمل بإحدى الثلاجات منتهية الصلاحية قبل عرضها بالاسواق.

وتابع: “كما استطاع قطاع التجارة الداخلية بالوزارة من ضبط أحد المخازن، وبداخله 25 طن ياميش رمضان منتهي الصلاحية، كان صاحب المخزن يعيد تدويره في عبوات جديدة.

كما أعلنت الوزارة ضبط 62 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية متنوعة خاصة بشهر رمضان، قبل طرحها بالاسواق، وتحويل هذه القضايا إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونيا.

ومن جانبه، أعلن الدكتور علي المصيلحي تيسير حملات يوميا علي الأسواق وكذلك محلات السلع الغذائية والأنشطة التجارية كافة؛ للتاكد من صلاحية السلع المقدمة للمواطنين .

وأهاب الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم بالأسواق من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19855، أو عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 .