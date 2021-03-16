بنك UBS: روسيا تجهز لطروحات عامة أولية لجمع 10 مليارات دولار في 2021

سي إن بي سي – قال بنك UBS إن شركات روسية تستعد لموجة من الطروحات العامة الأولية في 2021 من المتوقع أن تجمع فيها ما لا يقل عن 10 مليارات دولار، وهو ما سيكون الأعلى في أكثر من عشر سنوات.

وجمعت شركات روسية العام الماضي أقل من ملياري دولار في طروحات عامة أولية مع تضرر معنويات المستثمرين بسبب جائحة كوفيد-19 وخطر عقوبات غربية جديدة محتملة على روسيا.

ومع توقع انتعاش الاقتصاد العالمي هذا العام وحزمة التحفيز المالية البالغة 1.9 تريليون دولار التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإضافة إلى إجراءات تحفيزية حكومية ومن بنوك مركزية حول العالم، من المتوقع تشهد أسواق الأسهم تدفقات رأسمالية.

وقال فيدرو تريجابنكو رئيس مجموعة (يو بي إس) في روسيا “نتوقع أن نرى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار في طروحات عامة أولية من روسيا هذا العام تشمل تشكيلة واسعة من القطاعات منها تجارة التجزئة والتعدين والقطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات.”