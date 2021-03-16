مساهمو أدنوك للتوزيع يقرون حدا أدنى لتوزيعات الأرباح

دوت الخليج – وافق مساهمو شركة “أدنوك للتوزيع”، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال اجتماع جمعيتها العمومية، الذي عُقد للمرة الثانية عن بعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك تعديل سياسة توزيعات الأرباح.

وذكرت الشركة في بيان، أن أداءها القوي ونموها المستمر، رغم التحديات المستمرة التي واجهتها نتيجة لجائحة كوفيد-19، ساعد على وضع سياسة توزيعات أرباح تدريجية واضحة بالنسبة للمستثمرين على مدى العامين المقبلين.

وتتضمن تلك السياسة توزيع أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم لعام 2021 “20.57 فلس للسهم” تليها توزيعات أرباح لا تقل قيمتها عن 2.57 مليار درهم لعام 2022 “مقارنة بنسبة 75% من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للسياسة السابقة”.

وأكدت الشركة أن سياسة توزيع أرباح للأعوام المقبلة ستظل كما هي عليه بتوزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع.

وتعكس السياسة الحالية لتوزيع الأرباح الموقع المالي القوي للشركة، والثقة في قدرتها على تحقيق النمو والإيرادات مستقبلاً، بحسب “أدنوك للتوزيع”.

ووافق مساهمو “أدنوك للتوزيع” على دفع النصف الثاني والأخير من توزيعات الأرباح لعام 2020 بقيمة 1.285 مليار درهم “10.285 فلس للسهم” والتي تعكس زيادة بنسبة 7.5% مقارنة بعام 2019، وهو ما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح التصاعدية.

وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، رئيس مجلس إدارة شركة “أدنوك للتوزيع”، خلال الاجتماع، للمساهمين عزم الشركة على الاستمرار في التركيز على فرص النمو الواعدة لضمان استمرارية النجاح محلياً ودولياً.

ونوّه الجابر، إلى جهود شركة “أدنوك للتوزيع” المستمرة لتحقيق خططها للنمو الذكي في عام 2020، حيث افتتحت الشركة 64 محطة خدمة جديدة في مختلف أنحاء الإمارات، وهو ما يمثل عشرة أضعاف ما تم افتتاحه خلال عام 2019، مع التركيز على دبي.

ووسعت الشركة شبكتها بشكل كبير في دبي، بافتتاح 20 محطة خدمة جديدة. وتضمن ذلك أيضاً 38 محطة خدمة من طراز أدنوك “On-the-go” المصممة لتوفير خدمات بيع الوقود ومنتجات التجزئة للمناطق التي يصعب فيها افتتاح المحطات التقليدية.

كما حدّثت الشركة 100 من متاجر “واحة أدنوك”، حيث منحت عمليات التحديث المتاجر بيئة عصرية جاذبة.

وأضاف: “تتصدر أدنوك للتوزيع مكانة رائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، مدعومة بسجل هوامش مستقرة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة، وأكبر شبكة متاجر تجزئة في البلاد، بالإضافة إلى علامة تجارية تعتبر اسماً وطنياً رائداً”.

وسلط الجابر الضوء على تركيز شركة “أدنوك للتوزيع” على تحديث متاجر التجزئة وتوفير تجربة تسوق حديثة وعصرية لعملائها في عام 2020، من أجل تلبية طلبات العملاء الذين تغير سلوكهم خلال فترة جائحة كوفيد-19، وذلك من خلال تسريع استراتيجية الشركة للتحول الرقمي.

وشهدت شركة “أدنوك للتوزيع” إقبالًا كبيراً من قبل المستثمرين، على ضوء الطرح الخاص الذي قامت به الشركة الأم “أدنوك” لصالح مؤسسات استثمارية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي كان إنجازاً متميزاً ومهماً.

ويعد طرح 1.25 مليار سهم من أسهم شركة “أدنوك للتوزيع”، تقدر قيمتها بحوالي مليار دولار أمريكي، أكبر عملية طرح خاصة تقوم بها شركة مساهمة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشير ارتفاع نسبة التداول الحر إلى 20% إلى توسع قاعدة المستثمرين في الشركة، مما يتيح المزيد من السيولة لتداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وعززت “أدنوك للتوزيع” نمو شبكة محطاتها دولياً، بإبرامها في عام 2020 اتفاقية للاستحواذ على 15 محطة خدمة في المملكة العربية السعودية، لتضاف إلى المحطتين اللتين افتتحتها الشركة في المملكة في نهاية عام 2018.

وتبع هذه الصفقة الإعلان في فبراير 2021 عن تنفيذ اتفاقيتين إضافيتين للاستحواذ على 20 محطة أخرى، مما سيرفع إجمالي عدد محطات الشركة في السعودية إلى 37 محطة خدمة، وهو ما يعكس التزام الشركة بتوسعة أعمالها في المملكة. وتخضع الصفقات الثلاث لشروط معينة، من ضمنها الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

وحققت شركة “أدنوك للتوزيع” نتائج مالية غير مسبوقة في عام 2020، وهو ما يعكس أداء الشركة القوي ومرونتها، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 9.7% وبلغ 2.4 مليار درهم، أو 0.195 فلس للسهم، في حين ارتفعت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 31.6% لتبلغ 3.62 مليار درهم.

وتتمتع “أدنوك للتوزيع” بوضع جيد يتيح لها الاستمرار في تعزيز النجاحات الحالية، داخل الدولة وخارجها، خلال العام القادم، كما ستواصل الشركة مسارها لتحقيق أرباح أساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بما لا يقل عن 1.0 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.”