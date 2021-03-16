الكويت تطبق اشتراطات جديدة على القادمين جوا من 8 دول

دوت الخليج – أعلنت الإدارة العامة للطیران المدني في الكويت، بدء تطبیق برنامج “MUNA” على القادمین من 8 دول كمرحلة أولى.

وأوضحت إدارة الطيران المدني في تعميم نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” مساء اليوم الثلاثاء، إن تلك الخطوة تھدف للتدقیق على المختبرات خارج دولة الكویت، والتأكد من موثوقیة الشھادات الصادرة منھا، وربطھا ببرنامج لضمان عدم التلاعب أو التزویر بشھادات فحص” PCR”.

وأضافت أن تطبیق البرنامج للقادمین من البحرین والإمارات وتركیا سینطلق ابتداء من 25 مارس، فیما تم تطبیقه حالیا على 5 دول ھي الھند، والفلبین، وبنغلادیش، وسیرلانكا، والنیبال.

وأكدت إدارة الطيران المدني الكويتية، على استمرار منع غیر الكویتیین من دخول الكویت مستمر، والسماح للكویتیین فقط وأقاربھم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلیة المرافقة لھم.

وأشارت إلى عدم قبول أي راكب قادم إلى الكویت من الدول المذكوره إلاّ بعد حصوله على شھادة فحص “PCR” سلبیة تثبت خلوه من فیروس كورونا.

وأشترطت إدارة الطيران المدني الكويتية، أن تكون الشهادة ساریة المفعول لمدة 72 ساعة من تاریخ المسحة “الفحص”، وألاّ تظھر علیه أعراض مثل الرشح والعطاس وارتفاع درجة الحرارة والكحة وغیرھا، على أن تكون الشھادة صادرة من أحد المختبرات المعتمده في برنامج”MUNA”.