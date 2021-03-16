تحالف دومتي – فريزلاند الهولندية يعتزم تأسيس شركة تصدير أجبان

رنا ممدوح – يعتزم تحالف مكون من شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي” وشركة الألبان الهولندية العالمية Friesland Campina International Holding B.V، تأسيس شركة جديدة مشتركة تعمل في مجال تصدير وبيع منتجات الجبن.

وكشف قيادات التحالف الجديد أن اتفاقية الشراكة تركز على تصدير الجبن إلى إفريقيا والشرق الأوسط من مصر.

وصرح محمد الدماطي، نائب الرئيس التنفيذي بشركة الصناعات الغذائية العربية دومتي، في بيان حصلت بوابة دوت الخليج جورنال على نسخة منه، أن شركة Friesland Campina الهولندية ستمتلك 51٪ من الشركة الجديدة بينما ستمتلك دومتي 49%، على أن يتم تأسيس الكيان الجديد داخل في مصر .

يذكر أن شركتي دومتي وFriesland Campina – رابع أكبر شركة ألبان في العالم- وقعتا مذكرة تفاهم في 6 سبتمبر الماضي، لبحث سبل التعاون بين الشركتين لتطوير صادرات الجبن إلى الدول الأفريقية بشكل أكبر.

ويعتقد الدماطي أن منتجات دومتي ستتناسب بشكل كبير مع الأسواق الإفريقية، متوقعا أن تكون Friesland Campina بوابة دومتي نحو تحقيق ذلك الهدف.

وأعرب نائب الرئيس التنفيذي بشركة الصناعات الغذائية العربية دومتي، عن تفاؤله بشأن هذا المشروع وقدرته على النمو في المستقبل.

يذكر أن علامتي Friesland Campina بجانب كل من Frico وKroon ، كانا بين المهيمنين في السوق في مجال الجبن الصلب وشبه الصلب في العديد من بلدان شمال إفريقيا لعقود.

وتوقعت الشركة أن التعاون مع دومتي يسمح لـFriesland Campina بالدخول إلى أصناف ونوعيات جُبن أكبر وأسرع نموًا وبأسعار معقولة وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

من جانبه، قال احمد محي، مدير إدارة علاقات المستثمرين بشركة دومتي: “إن وجود كيان كبير بحجم Friesland Campina إلى جوارنا يعطي الشركة ومستثمريها نظرة مستقبلية ايجابية”.

وأشار محي إلى أن التعاون في مجال التصدير لإفريقيا هو مجرد بداية لأوجة تعاون كبيرة، موضحا أن Friesland Campina لديها تواجد قوي أيضا في السوق المصري مؤكدا أن المستقبل سيحمل المزيد من خطوات تعزيز هذة الشراكة.

وقال داستن وودوارد، العضو المنتدب لشركة (Consumer Dairy Africa) Friesland Campina : “الشركة لديها حماس كبير للشراكة مع دومتي إذ سيسمح المشروع الجديد بالجمع بين خبرات الكيانين لتوسيع قاعدة توزيع الاغذبة للعائلات الإفريقية” .

وتوقع وودوارد تقديم منتجات مبتكرة وأصناف جديدة من الأجبان خلال الفترة المقبلة تكون أكثر صحة وبأسعار مناسبة لجميع المواطنين في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتأسست شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي عام 1989، ويبلغ إجمالي مبيعات دومتي أكثر من 100 مليون يورو، من الجبن الأبيض ، وجبن الموزاريلا ، والجبن الكريمي، بالإضافة إلى عصائر الفاكهة والمخبوزات، بحسب بيان الشركة.

وحققت شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، صافي أرباح مجمعة بمبلغ 157.970 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 156.167 مليون جنيه بعام 2019.

وصعدت المبيعات، إلى 2.995.495 مليار جنيه، بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 2.668.629 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

ووسعت دومتي محفظتها لتشمل أشكال وأنواع مختلفة من الجبن، بالإضافة إلى توسيع نطاق اعمالها في السوق المصري وعمليات التصدير في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.