البنك الأهلي يوقع اتفاقية مع غازتك لإتاحة السحب النقدي من نقاط البيع بمحطات الوقود

دوت الخليج – وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز “غازتك” – إحدى شركات قطاع البترول؛ بهدف تقديم خدمة السحب النقدي والسداد الإلكتروني باستخدام نقاط البيع الإلكترونية (POS).

وقع الاتفاقية: محمد جميل، رئيس القنوات البديلة والمبيعات بالبنك الأهلي المصري، والمهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز “غازتك” وبحضور فرق العمل المختصة من الجانبين.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن هذه الاتفاقية تستهدف التوسع في نشر نقاط البيع الإلكترونية تدعيما للشمول المالي وتماشيا مع السياسات العامة للدولة نحو مزيد من التفعيل للخدمات الرقمية التي تعد أحد أهم استراتيجيات البنك.

وأشار إلى أن اختيار شركة غازتك جاء باعتبارها من أكبر شركات غاز السيارات وأكبرها في تحقيق المبيعات وصاحبة الحصة السوقية الأعلى في السوق المصرية.

ومن جانبه، قال المهندس عبد الفتاح فرحات إن التعاقد مع البنك الأهلي المصري سيضمن الاستفادة من إمكانيات البنك الفنية والتكنولوجية والذي سيتيح مزيدا من التيسير على عملية سداد مبيعات الغاز والوقود السائل في المحطات التابعة للشركة وكذلك تحصيل أقساط تحويل السيارات، بالإضافة إلى استخدامها في السحب النقدي للعملاء أسوة بماكينات الصارف الآلي.

وأكد يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن مبادرة البنك لإتاحة خدمة السحب النقدي من محطات الوقود تستهدف زيادة التغطية الجغرافية التي يقدمها البنك لخدمات السحب النقدي لعملائه، مع تحقيق معدل تدوير أعلى للنقدية التي تكون بحوزة تلك المحطات وإضافتها لحساباتهم بالبنوك إلكترونيا بدلا من نقلها للإيداع بتلك الحسابات بشكل يومي.

وتابع: “وهو ما يؤدي إلى تقليل الزحام على ماكينات الصراف الآلي وخاصة في الأماكن البعيدة وتخفيف مشقة العملاء”.

وقال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إن تلك الخدمة ستيسر على عملاء البنك السحب النقدي من نقاط البيع بمحطات الوقود وبذات محددات السحب المتاحة لهم على ماكينات الصارف الآلي.

وأضاف: كما يمكن الاستفادة بفئات نقدية أقل من المتاح بماكينات الصراف الآلي، إضافة إلى إمكانية استخدام نقاط البيع الـPOS لتنفيذ عمليات المشتريات والسحب النقدي من جانب العملاء داخل المحطات.

وأشار سوس إلى أن البنك يسعي لتشجيع التعامل باستخدام نقاط البيع المنتشرة والجاري تعميمها بشكل أوسع من خلال مبادرات البنك المركزي المصري الأخيرة عبر المحطات الخاصة بـ”غازتك”.

وأوضح أن من المقرر العمل في المرحلة الحالية من خلال 107 محطات غاز طبيعي ووقود سائل منتشرة في 24 محافظة، على أن يتم في المراحل التالية زيادة المحطات التي تقدم الخدمة إلى 500 محطة بنهاية عام 2021.

وأكد سوس أن الخدمة متاحة لحاملي جميع بطاقات البنك الأهلي المصري بمختلف أنواعها، وأن البنك حرص على عدم تحميل عملائه أية مصاريف أو عمولات على عملية السحب.