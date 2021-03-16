السعودية تغلق طرح مارس من برنامج صكوك المملكة بقيمة 7.67 مليارات ريال

دوت الخليج – أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية، استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر مارس 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، بحجم إصدار بلغ 7.674 مليارات ريال سعودي.

وأفاد المركز في بيان اليوم الثلاثاء، بأن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.71 مليار ريال سعودي ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.715 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.

وأضاف أنه فيما يخص الشريحة الثانية فقد بلغت 4.964 مليارات ريال سعودي ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.964 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي.

وأكد المركز إلى مواصلة اســتعراض جــدول إصداراته المحليــة، لتتناســب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية، حسب خطته السنوية للاقتراض لعام 2021م المعلن عنها بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني، كجــزء مــن مبــادرات المركــز الوطني لإدارة الدين لتحســين ظــروف الســوق المحليــة بمــا يتماشــى مــع أفضل الممارســات.

وذكر المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية، أن هذا الإصدار المحلي “يأتي بعد الخطوة التاريخية غير المسبوقة” التي قام بها المركز الوطني لإدارة الدين نهاية شهر فبراير 2021م في إصداره الدولي الثاني للسندات الدولية باليورو، بعائد سلبي بإجمالي 1.5 مليار يورو ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.