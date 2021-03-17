وزيرة الخزانة الأمريكية تؤكد أهمية التعاون في التنظيم المالي مع الاتحاد الأوروبي

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سي إن بي سي – ناقشت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أهمية اقامة تعاون وثيق عبر الاطلسي في تنظيم القطاع المالي خلال محادثة هاتفية اليوم الثلاثاء مع ميريد ماكجينيس مفوضة الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي.
وقالت الخزانة الأميركية في بيان إن يلين أكدت أهمية الشراكة عبر الأطلسي وعبًرت عن نيتها تعميق التعاون بين أمريكا والاتحاد الأوروبي بشأن قضايا من بينها إنهاء جائحة كوفيد-19 ودعم تعاف اقتصادي عالمي قوي ومكافحة عدم المساواة في الدخل ومحاربة تغير المناخ.
وقال البيان إن يلين ناقشت أيضا أهمية “تعاون وثيق عبر الأطلسي لتنظيم القطاع المالي في تعزيز سلامة وقوة النظامين الماليين في الجانبين كليهما وتقليص الاحتكاكات التنظيمية
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