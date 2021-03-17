جمال نجم: 350 ألف جنيه حد أقصى لسعر وحدة محدودي الدخل ومليون للمتوسط بمبادرة 3%

دوت الخليج – كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن الاشتراطات والمحددات العامة لمبادرة التمويل العقاري الجديدة ‏لمحدودي ومتوسطي الدخل ذات العائد 3% متناقص، كاشفا عن أن الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية لمحدود الدخل 350 ألف جنيه، ونحو مليون جنيه لمتوسطي الدخل.

وأضاف نجم، في حوار تلفزيوني مع شريف عامر على فضائية إم بي سي مصر، أن اشتراطات الدخل للمستفيدين من المبادرة تقدر بنحو 4500 جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة بالنسبة لمحدودي الدخل، و10 آلاف للأعزب و14 ألف للأسرة لمتوسطي الدخل.