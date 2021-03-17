جمال نجم: التشطيب الكامل للوحدات شرط أساسي لمبادرة التمويل العقاري الجديدة

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فاروق يوسف – كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن تفاصيل وشروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي وجه الرئيس السيسي يإطلاقها خلال الأسبوع الماضي بقيمة 100 مليار جنيه.
وأوضح نجم في حواره مع برنامج “يحدث في مصر”، أن هناك شرطا أساسيا للحصول على التمويل وهو أن تكون الشقة كاملة التشطيب وبها جميع المرافق، وقابلة للتسجيل.
وحدد نائب محافظ البنك المركزي المصري معايير للانضمام إلى المبادرة فئة محدودي الدخل، وفيها يكون سعر الشقة 350 ألف جنيه كحد أقصى، ودخل الفرد يصل إلى 4500 جنيه، ودخل الأسرة 6000 جنيه، وذلك بحد اقصى أيضًا.
أما عن متوسطي الدخل، فيجب أن يكون الحد الأقصى لدخل الفرد 10 آلاف جنيه، وللأسرة 14000 جنيه، وسعر الشقة لايزيد عن مليون جنيه، وهناك مناقشات جارية حاليًا لزيادة هذه القيمة.
وأردف نجم أن البنك سيجري استقصاء لإثبات الدخل للفرد المتقدم للمشاركة في المبادرة،وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأشار إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعطي دعم نقدي لمحدود الدخل يصل إلى 15%، وسيكون هناك عقد ثلاثي بين العميل والمطور والبنك، وهنا سيقوم المواطن بدفع المقدم والذي قيمته 20%، والبنك سيقوم بتمويل باقي النسبة وهي 80%
وأكد أن كل مواطن له الحق في الحصول على شقة واحدة فقط.
ونوه إلى أن من ضمن الشروط هو حظر التصرف في العقار لمدة 7 سنوات.
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