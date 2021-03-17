نائب محافظ المركزي: تفعيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة خلال أسبوعين

فاروق يوسف – قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن مبادرة التمويل العقاري يمكن أن تغطي نحو 200 ألف وحدة سكنية.

وأضاف نجم في حواره مع برنامج “يحدث في مصر”، أنه سيتم إطلاق المبادرة وتفعيلها خلال 15 يومًا، وبدء عمليات التقديم.

وكشف نجم عن تفاصيل وشروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي وجه الرئيس السيسي يإطلاقها خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح نجم أن هناك شرطا أساسيا للحصول على التمويل وهو أن تكون الشقة كاملة التشطيب وبها جميع المرافق، وقابلة للتسجيل.

وحدد نائب محافظ البنك المركزي المصري معايير للانضمام إلى المبادرة، فئة محدودي الدخل، وفيها يكون سعر الشقة 350 ألف جنيه كحد أقصى، ودخل الفرد يصل إلى 4500 جنيه، ودخل الأسرة 6000 جنيه، وذلك بحد اقصى أيضًا.

أما عن متوسطي الدخل، فيجب أن يكون الحد الأقصى لدخل الفرد 10 آلاف جنيه، وللأسرة 14 ألف جنيه، وسعر الشقة لايزيد عن مليون جنيه، وهناك مناقشات جارية حاليًا لزيادة هذه القيمة.

وأردف نجم أن البنك سيجري استقصاء لإثبات الدخل للفرد المتقدم للمشاركة في المبادرة، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعطي دعم نقدي يصل إلى 15%، وسيكون هناك عقد ثلاثي بين العميل والمطور والبنك، وهنا سيقوم المواطن بدفع المقدم والذي قيمته 20%، والبنك سيقوم بتمويل باقي النسبة وهي 80%

وأكد أن كل مواطن له الحق في الحصول على شقة واحدة فقط.

ونوه إلى أن من ضمن الشروط هو حظر التصرف في العقار لمدة 7 سنوات.