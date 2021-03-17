جمال نجم: 1127 جنيه حد أقصى للقسط الشهري لمحدودي الدخل بمبادرة التمويل العقاري

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دوت الخليج – قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري المصري، إن الحد الأقصى للقسط الشهري لشريحة محدودي الدخل في المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري يقدر بحوالي 1127 جنيه، وهو قريب جدا من القيم الإيجارية الشهرية حاليا، وذلك في حال شراء وحدة بالحد الأقصى المحدد لهذه الشريحة 350 ألف جنيه.
وأوضح نجم، في حوار مع الإعلامي شريف عامر، على فضائية إم بي سي مصر، أن محدود الدخل يحصل على دعم بحوالي 35 ألف جنيه من صندوق دعم الإسكان والتمويل العقاري، كما يسدد مقدم الوحدة بواقع 15% من قيمتها على 3 سنوات، ليصبح القسط الشهري الثابت طوال مدة القرض البالغة 30 عاما نحو 1127 جنيه.
وكشف نائب محافظ البنك المركزي المصري عن الاشتراطات والمحددات العامة لمبادرة التمويل العقاري الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل ذات العائد 3% متناقص، كاشفا عن أن الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، ونحو مليون جنيه لمتوسطي الدخل.
كما كشف نجم عن اشتراطات الدخل للمستفيدين من المبادرة والتي تقدر بنحو 4500 جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة بالنسبة لمحدودي الدخل، و10 آلاف للأعزب و14 ألف للأسرة لمتوسطي الدخل.
وتشترط المبادرة الجديدة أن تكون الوحدات السكنية مشطبة كاملة المرافق وقابلة للتسجيل، كما يحظر التصرف فيها لمدة 7 سنوات.
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