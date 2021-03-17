جمال نجم: 1127 جنيه حد أقصى للقسط الشهري لمحدودي الدخل بمبادرة التمويل العقاري

دوت الخليج – قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري المصري، إن الحد الأقصى للقسط الشهري لشريحة محدودي الدخل في المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري يقدر بحوالي 1127 جنيه، وهو قريب جدا من القيم الإيجارية الشهرية حاليا، وذلك في حال شراء وحدة بالحد الأقصى المحدد لهذه الشريحة 350 ألف جنيه.

وأوضح نجم، في حوار مع الإعلامي شريف عامر، على فضائية إم بي سي مصر، أن محدود الدخل يحصل على دعم بحوالي 35 ألف جنيه من صندوق دعم الإسكان والتمويل العقاري، كما يسدد مقدم الوحدة بواقع 15% من قيمتها على 3 سنوات، ليصبح القسط الشهري الثابت طوال مدة القرض البالغة 30 عاما نحو 1127 جنيه.

وكشف نائب محافظ البنك المركزي المصري عن الاشتراطات والمحددات العامة لمبادرة التمويل العقاري الجديدة ‏لمحدودي ومتوسطي الدخل ذات العائد 3% متناقص، كاشفا عن أن الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، ونحو مليون جنيه لمتوسطي الدخل.

كما كشف نجم عن اشتراطات الدخل للمستفيدين من المبادرة والتي تقدر بنحو 4500 جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة بالنسبة لمحدودي الدخل، و10 آلاف للأعزب و14 ألف للأسرة لمتوسطي الدخل.

وتشترط المبادرة الجديدة أن تكون الوحدات السكنية مشطبة كاملة المرافق وقابلة للتسجيل، كما يحظر التصرف فيها لمدة 7 سنوات.