ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الائتماني لأمريكا عند AA+/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

سي ان بي سي _ أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أن التصنيف الائتماني السيادي لأمريكا عند AA+/A-1+ وتبقي على نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، إن وضع الدولار الأمريكي كعملة الاحتياطي الأولى في العالم وحجم وعمق السوق المالي في الولايات المتحدة سيدعم مرونة السياسات الاقتصادية.

وأضافت ستاندرد آند بورز، أنها تتوقع أن سحبا تدريجيا لتحفيز مالي أمريكي لم يسبق له مثيل سيجعل عبء صافي الدين العام يستقر عند نحو %110 من الناتج المحلي الاجمالي في العامين المقبلين.

وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي في أمريكا من المرجح أن يهبط إلى %3.5 في 2022، وأن يتراجع تدريجيا صوب %2 في 2023 و 2024.