أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين بدعم رهانات التضخم

– ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، ليحوم قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين وسط توقعات بارتفاع مستوى التضخم رغم أن التعاملات اقتصرت على نطاق ضيق مع تحلي المستثمرين بالحذر قبل اجتماع لجنة السياسات للفيدرالي الأمريكي الذي يستمر يومين.

وصعدت أسعار الذهب 0.3 بالمئة في السوق الفورية إلى 1736.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0455 بتوقيت جرينتش وكان قد لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ الأول من مارس عند 1740.90 دولار.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، ارتفع المعدن الأصفر 0.3 بالمئة إلى 1735.40 دولار.

وقال جيفري هالي محلل السوق في أواندا “أخيرا يبدو أن الذهب عثر على أصدقاء قلائل حتى مع استمرار صعود العائدات والدولار… ربما يعود دور الذهب للتحوط في مواجهة التضخم للصدارة ويدعم الأسعار”.

وربح الدولار للجلسة الرابعة، مدعوما بالعوائد الأمريكية المرتفعة بفضل توقعات بتعاف اقتصادي أقوى بعد حزمة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار وقعها الرئيس الأمريكي لتتحول إلى قانون الأسبوع الماضي.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت أسعار الفضة 0.2 بالمئة إلى 25.90 للأوقية وفقد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2490.16 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في عام عند 2520.31 دولار أمس، بينما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1207.56 دولار.