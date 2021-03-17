هواوي تفرض رسوما على استخدام تقنية 5G الحاصلة على براءة اختراع

شينخوا _ أعلنت شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا الفائقة أمس الثلاثاء، أنها ستفرض رسومًا على شركات تصنيع الهواتف المحمولة لاستخدام تقنية 5G الخاصة بها والحاصلة على براءة اختراع.

وأصدرت الشركة كتابا أبيض حول الابتكار والملكية الفكرية (IP) في مقرها الرئيسي في شنتشن، تفيد بأنها أصبحت واحدة من أكبر حاملي براءات الاختراع في العالم من خلال الاستثمار المستمر في الابتكار.

وحتى نهاية عام 2020، كانت هواوي تمتلك أكثر من 100 ألف براءة اختراع نشطة في أكثر من 40 الف عائلة براءات اختراع في جميع أنحاء العالم، وفقًا للكتاب الأبيض.

وقال جيسون دينج، رئيس قسم حقوق الملكية الفكرية في هواوي، إنه مقابل كل هاتف ذكي متعدد الأوضاع 5G، ستوفر الشركة نسبة رسوم معقولة من سعر بيع الهاتف، وسقفًا للرسوم يبلغ 2.5 دولار أمريكي لكل وحدة.

وقال سونغ ليو بينغ، الرئيس القانوني لشركة هواوي “نريد أن نظهر تاريخ ابتكاراتنا على مدار الثلاثين عامًا الماضية والتزامنا طويل الأمد باحترام الملكية الفكرية وحمايتها والمساهمة فيها. ومن خلال هذا الكتاب الأبيض، نريد منك أن تفهم بشكل أفضل كيف أصبحت هواوي ما هي عليه اليوم”

وفي عام 2008، أدرجت المنظمة العالمية للملكية الفكرية هواوي في المرتبة الأولى من حيث عدد طلبات البراءات المودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات لأول مرة. وفي عام 2019، احتلت الشركة المرتبة الثانية في أوروبا والمرتبة 10 في الولايات المتحدة من حيث عدد براءات الاختراع الممنوحة.

وتقدر شركة هواوي أنها ستحصل على عائدات تتراوح بين 1.2 و 1.3 مليار دولار أمريكي من ترخيص براءات الاختراع بين عامي 2019 و 2021 ، وفقًا لدينغ.