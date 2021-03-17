مساهم يبيع كامل حصته في شركة ليفت سلاب مصر بقيمة 14.9 مليون جنيه

فاروق يوسف _ باع المساهم محمد عبد الناصر، كامل حصته في شركة المصرية لتطوير صناعة البناء ( ليفت سلاب مصر )، والبالغة 5.0592%، تعادل 28.624.043سهم. وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد باع عبد الناصر، إجمالي أسهمه بقيمة 14.892 مليون جنيه، وبلغ متوسط سعر البيع 0.52 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

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