مال وأعمال

الأسهم اليابانية تغلق مستقرة مع ترقب المستثمرين اجتماع الفيدرالي

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CairoBank

– أغلقت الأسهم اليابانية على استقرار اليوم الأربعاء إذ قابل المكاسب في قطاع الرعاية الصحية عمليات بيع لأسهم في قطاع التكنولوجيا جنيا للأرباح رغم استمرار حالة الحذر عامة قبل اجتماعات مهمة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي المصري) وبنك اليابان المركزي.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.02 في المئة مسجلا 29914.33 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 في المئة ليسجل 1984.03 ‬نقطة.

وقال محللون إن المعنويات تجاه أسهم اليابان تظل إيجابية نسبيا بفضل توقعات تتسم بالمتانة للاقتصاد العالمي وإحراز تقدم في حملات التطعيم للوقاية من فيروس كوفيد-19.

ومن المرجح أن تتحرك الأسهم اليابانية في نطاق ضيق حتى نهاية الشهر وسط إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز قبل نهاية السنة المالية في 31 مارس.

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وكانت أكثر الأسهم ربحية بين أكبر 30 شركة أساسية على توبكس سهم تاكيدا للصناعات الدوائية وزاد 2.53 بالمئة يليه سهم داي-إيتشي سانكيو وكسب 1.78 بالمئة.

ونزل سهم هوندا 1.35 بالمئة بعدما أعلنت الشركة أنها ستوقف الإنتاج لمدة أسبوع في أغلب مصانع السيارات الكبرى في الولايات المتحدة وكندا بسبب مشاكل في سلسلة الإمداد.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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